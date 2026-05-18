Переживший войну и депрессию 103-летний американец раскрыл секрет долголетия

Джеймс пережил Великую депрессию, участвовал во Второй мировой войне, служил танкистом в Северной Африке и Италии, а после войны строил дом для семьи и воспитывал пятерых детей. В молодости он зарабатывал от 50 до 75 центов в день и самостоятельно построил жильё для своей семьи.