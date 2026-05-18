Верховный суд защитил право ребенка погибшего участника СВО на соцвыплаты

«Верховный суд России, рассмотрев кассационную жалобу, разъяснил, что несовершеннолетние, в отношении которых в судебном порядке установлено отцовство, с даты рождения относятся к числу лиц, имеющих право на пособия для членов семьи военнослужащего в связи с его гибелью при выполнении боевых задач. Обязательства по осуществлению выплат возложены на страховщика и уполномоченный орган министерства обороны РФ», — отметили в пресс-службе.