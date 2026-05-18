Верховный суд защитил право ребенка погибшего участника СВО на соцвыплаты

ВС защитил право ребенка погибшего бойца СВО на получение выплат после ДНК-теста.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Верховный суд РФ защитил право ребенка погибшего участника СВО на получение соцвыплат, несмотря на установление отцовства уже после смерти мужчины, сообщили в пресс-службе суда.

Там рассказали, что после гибели участника специальной военной операции судом установлено его отцовство в отношении несовершеннолетней дочери. Однако в предоставлении ребенку единовременного пособия уполномоченные органы отказали, сославшись на то, что данные выплаты уже получили мать и супруга погибшего в равных долях.

Обращаясь в суд, жительница Владимирской области указала, что ее дочь также претендует на социальные гарантии. Суды частично удовлетворили требования, взыскав с матери и супруги погибшего денежные средства, а в иске к Минобороны и страховой компании отказали.

«Верховный суд России, рассмотрев кассационную жалобу, разъяснил, что несовершеннолетние, в отношении которых в судебном порядке установлено отцовство, с даты рождения относятся к числу лиц, имеющих право на пособия для членов семьи военнослужащего в связи с его гибелью при выполнении боевых задач. Обязательства по осуществлению выплат возложены на страховщика и уполномоченный орган министерства обороны РФ», — отметили в пресс-службе.

Нижестоящие инстанции неправильно применили нормы материального права, регулирующие спорные отношения. Они не учли, что уполномоченные органы располагали информацией о дочери погибшего и при этом фактически лишили ее права на получение причитающихся денежных средств, подчеркнули в пресс-службе.