Euroclear отказался размораживать активы ЦБ РФ

В компании указали, что средства Центробанка РФ всё ещё будут заморожены в рамках действующих международных санкций. В Euroclear подчеркнули, что не признают юрисдикцию российского суда, а иск ЦБ РФ, по мнению депозитария, не имеет юридической силы в соответствии с законодательством Евросоюза. Также в организации сообщили о намерении обжаловать вынесенное решение.