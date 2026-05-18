В США признали стратегическое преимущество ВС России на Украине

«Российские силы удерживают на Украине общую стратегическую инициативу. российские ВС по состоянию на март сохраняли общее преимущество над ВСУ по большинству функций, касающихся ведения боевых действий», — говорится в документе.
По оценке авторов, Украина продолжает испытывать дефицит критически важных боеприпасов. На эти проблемы указывала и западная коалиция. С 2022 года объем помощи, выделенной США и их партнерами Киеву, превысил $325 млрд. Отчет охватывает период с 1 января по 31 марта текущего года.
Ранее KP.RU сообщал, что российские войска продолжают успешно выполнять боевые задачи. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что бойцы группировки «Запад» освободили Кутьковку и Боровую. Также продолжаются бои в Великой Шапковке.