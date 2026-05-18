Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США признали стратегическое преимущество ВС России на Украине

США и союзники направили Украине $325 млрд помощи с 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на поддержку Киева со стороны Запада, войска России сохраняют стратегическое преимущество на Украине. Об этом говорится в докладе генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента США и фактически ликвидированного USAID.

«Российские силы удерживают на Украине общую стратегическую инициативу. российские ВС по состоянию на март сохраняли общее преимущество над ВСУ по большинству функций, касающихся ведения боевых действий», — говорится в документе.

По оценке авторов, Украина продолжает испытывать дефицит критически важных боеприпасов. На эти проблемы указывала и западная коалиция. С 2022 года объем помощи, выделенной США и их партнерами Киеву, превысил $325 млрд. Отчет охватывает период с 1 января по 31 марта текущего года.

Ранее KP.RU сообщал, что российские войска продолжают успешно выполнять боевые задачи. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что бойцы группировки «Запад» освободили Кутьковку и Боровую. Также продолжаются бои в Великой Шапковке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше