Власти Индии призвали банки переходить на электромобили и видеозвонки

Власти Индии призывают государственные банки использовать электромобили и видеозвонки, а также ограничить поездки за границу, сообщает «Bloomberg». Это решение было принято ради сохранения валютных резервов страны.
Меры приняты на фоне ослабевшей рупии: ее цена упала на 0,4% до 96,3 за доллар. Индийская рупия подешевела на 6,7% по отношению к доллару, это худший показатель в Азии в этом году.
Индия, занимающая третье место в мире по импорту нефти, оказалась в числе наиболее пострадавших стран из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Цены на энергоносители взлетели, что угрожает спросу в Индии.
За последнюю неделю правительство премьер-министра Нарендры Моди удвоило налоги на импорт золота и серебра, а также ужесточило правила ввоза этих драгоценных металлов. Государственные нефтеперерабатывающие предприятия повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо впервые за четыре года, а теперь правительство намерено резко снизить налоги, которые платят иностранные инвесторы при покупке индийских облигаций, чтобы увеличить приток капитала, сообщает Bloomberg News.
18 мая представитель Министерства нефти и газа Индии Суджата Шарма заявила, что страна не увязывает поставки нефти из России с решениями США по антироссийским санкциям. Она отметила, что сейчас в Индии нет дефицита нефти.
