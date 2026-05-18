Нижегородцы смогут видеть сигналы светофоров на экране смартфона

Центр развития транспортных систем и «Яндекс» добавили в «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» данные о работе светофоров в Нижнем Новгороде. Водители смогут видеть сигнал ближайшего по маршруту светофора на экране смартфона.
Данные поступают в режиме реального времени. Навигатор будет как показывать текущую фазу светофора, так и время до смены сигналы. Для этого водителю нужно построить маршрут в указанных приложениях.
Сейчас в приложениях активны светофоры на улице Родионова, проспекте Гагарина и на нескольких улицах в центре города. Скоро к системе подключат все умные светофоры Нижнего.
