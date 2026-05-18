Мадьяр: Венгрия обнародует цену на газ, по которой покупала его у РФ

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в понедельник, 18 мая, сообщил о планах обнародовать информацию о цене, по которой Будапешт покупал у РФ газ в соответствии с долгосрочными контрактами.
— Мы обнародуем информацию настолько, насколько это возможно для международного делового контракта. Мы не можем опубликовать все, так как имеются конфиденциальные пункты, мы должны их соблюдать. Но цены, действительно ли они такие выгодные, как рассказывало предыдущее правительство, мы обнародуем, — заявил он на правительственном брифинге, передает РИА Новости.
23 апреля нефть по трубопроводу «Дружба» снова начала поступать в Словакию после трехмесячной остановки.
Ранее СМИ, ссылаясь на источник в Брюсселе, сообщили, что Еврокомиссия убрала из 20-го пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти из России. Также ведомство предложило странам, входящим в Европейский союз, срочно принять данный пакет в урезанном виде.
20 апреля Петер Мадьяр призвал украинского президента Владимира Зеленского как можно быстрее восстановить работу нефтепровода «Дружба».