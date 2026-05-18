Священнослужители объехали Пермь с иконой Божией Матери

Глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил молебен перед иконой Божией Матери «Пермская». Молебны также были в селе Фролы, на Восточном въезде в город, у часовни на кладбище Банная гора, у Пермской ГЭС, у поклонного креста на въезде в Кировский район Перми, у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы.