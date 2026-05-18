ПЕРМЬ, 18 мая — РИА Новости. Священнослужители объехали Пермь с иконой Божией Матери «Пермская», вознося молитвы о мире и благополучии жителей Прикамья, сообщает пресс-служба Пермской митрополии РПЦ.
Уточняется, что древняя традиция обнесения святынь вокруг городов совершается в периоды сложных исторических событий.
Глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил молебен перед иконой Божией Матери «Пермская». Молебны также были в селе Фролы, на Восточном въезде в город, у часовни на кладбище Банная гора, у Пермской ГЭС, у поклонного креста на въезде в Кировский район Перми, у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы.
«В истории известно много случаев, когда по молитвам верующих, во время совершения крестных ходов, Господь посылал Свои милость и помощь, избавлял от вражеского нашествия», — добавили в епархии.