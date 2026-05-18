Во Франции снимут фильм об ограблении Лувра

Ограбление Лувра будет экранизировано, режиссером выступит Ромен Гаврас, говорится в публикациях и Le Figaro.
Режиссер снимет фильм по книге «Main basse sur le Louvre (“Руки прочь от Лувра”)» Жана-Мишеля Декужи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарля Торрента. Книга обещает погрузить читателя в историю ограбления, основанную на «секретных документах и сенсационных отчетах».
На данный момент Ромен Гравас еще не объявил название фильма, актерский состав и дату выхода.
Le Film français сообщает, что Ромен Гаврас начал писать сценарий вместе с Саймоном Жаке («Париж, я люблю тебя») и Мурадом Винтером («Любовь переоценена»). В качестве продюсера режиссер привлек Iconoclast, с которыми он работал в 2022 году над фильмом «Афина», получившем две награды на Венецианском кинофестивале.
В октябре 2025 года Лувр был ограблен за семь минут. Похитители воспользовались строительной лестницей, чтобы проникнуть внутрь. Они вынесли из музея ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины и другие ценности.
После ограбления у подножия галереи Аполлона в Лувре нашли поврежденную корону императрицы Евгении. В ходе ограбления преступники сильно повредили экспонат — скорее всего, при попытке извлечь его из витрины через узкую щель. Лувр начал ее восстановление.
