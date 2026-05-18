Хозяин подменил цепного пса кошкой и избавился от крыс в доме

По данным New York Post, в Соединённых Штатах енот пробрался в магазин с алкогольной продукцией и устроил там настоящий погром после того, как попробовал содержимое нескольких бутылок. Журналисты выяснили, что речь идёт о рецидивисте. Так, этот енот проникал в офис департамента транспортных средств, где съел закуски, и в карате-студию.