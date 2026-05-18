Хозяин подменил цепного пса кошкой и избавился от крыс в доме

Житель Китайской Народной Республики придумал, как избавиться от крыс в доме, он подменил собаку на кошку.
Соответствующие кадры появились в Сети. На них запечатлено, что кошка находится на привязи у двери рядом с будкой вместо собаки. Около стены стоят миски с едой. Питомец спит, но когда появляется крыса, кошка быстро её ловит.
В сообщениях сказано, что это произошло в провинции Гуандун.
Напомним, во Франции полиция предупредила автомобилистов об опасности встречи с «пьяными» оленями, наевшимися перебродивших фруктов. По словам правоохранителей, олени «перебрали с лесными аперитивами».
По данным New York Post, в Соединённых Штатах енот пробрался в магазин с алкогольной продукцией и устроил там настоящий погром после того, как попробовал содержимое нескольких бутылок. Журналисты выяснили, что речь идёт о рецидивисте. Так, этот енот проникал в офис департамента транспортных средств, где съел закуски, и в карате-студию.