«Радиостанция Судного дня» передала шифровку с необычным двойным кодом

Радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», 18 мая дважды выходила в эфир с новыми зашифрованными сообщениями. Об этом сообщил отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Первый сеанс связи состоялся утром и включал передачу несуществующего слова «бундотом», которое не сопровождалось стандартной кодировкой с буквенно-цифровыми группами. Вместо этого в эфире прозвучали другие обозначения, дополненные несколькими цифровыми последовательностями, что стало отклонением от привычной схемы.
Вечером станция вновь активизировалась и передала уже двойное сообщение, включавшее как известное слово, так и еще одну нестандартную комбинацию: слово «рубидий» и несуществующее слово «постомари».
УВБ-76 функционирует с конца 1970-х годов и большую часть времени транслирует фоновый шум, периодически прерываемый подобными шифровками, назначение которых официально не раскрывается.
За май текущего года станция активировалась несколько раз. 4 мая в 14:21 прозвучал шифрованный сигнал, содержащий слово «минусовый», а в тот же день ранее в эфире было зафиксировано слово «плавбаза». 7 мая в 19:06 УВБ-76 передала более лиричное сообщение — «рифмоплёт», а 15 мая в эфире прозвучало слово «мячохлеб».