Венгрия раскроет стоимость закупаемого у России газа: что сказал Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что власти намерены раскрыть данные о стоимости российского газа, закупаемого Будапештом по долгосрочным контрактам. Об этом он заявил на брифинге.
«Мы обнародуем информацию настолько, насколько это возможно для международного делового контракта», — сказал политик.
Мадьяр добавил, что часть положений контрактов остается конфиденциальной и не подлежит разглашению. По его словам, власти намерены показать, действительно ли цены на российский газ были выгодными для Венгрии, как утверждало предыдущее правительство.
Ранее премьер заявил, что Венгрии необходимо вести переговоры с Россией. Мадьяр уточнил, что энергетическая зависимость Будапешта сохранится.
Глава МИД Петер Сийярто отмечал, что по итогам 2025 года Венгрии получила из России рекордные 7,7 млрд кубометров газа. По его словам, в 2026 году поставки через «Турецкий поток» осуществляются в объеме 18,7 млн кубометров в сутки.