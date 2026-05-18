Венгрия раскроет стоимость закупаемого у России газа: что сказал Мадьяр

Мадьяр: Венгрия раскроет цену, по которой покупала газ у России.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что власти намерены раскрыть данные о стоимости российского газа, закупаемого Будапештом по долгосрочным контрактам. Об этом он заявил на брифинге.

«Мы обнародуем информацию настолько, насколько это возможно для международного делового контракта», — сказал политик.

Мадьяр добавил, что часть положений контрактов остается конфиденциальной и не подлежит разглашению. По его словам, власти намерены показать, действительно ли цены на российский газ были выгодными для Венгрии, как утверждало предыдущее правительство.

Ранее премьер заявил, что Венгрии необходимо вести переговоры с Россией. Мадьяр уточнил, что энергетическая зависимость Будапешта сохранится.

Глава МИД Петер Сийярто отмечал, что по итогам 2025 года Венгрии получила из России рекордные 7,7 млрд кубометров газа. По его словам, в 2026 году поставки через «Турецкий поток» осуществляются в объеме 18,7 млн кубометров в сутки.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше