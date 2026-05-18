Полина Диброва опубликовала фото с Романом Товстиком из ЗАГСа

Экс-жена телеведущего Дмитрия Диброва, блогер Полина Диброва, разместила в соцсети фото из ЗАГСа со своим новым возлюбленным — предпринимателем Романом Товстиком.
Как выяснилось, пара приехала туда, чтобы поддержать близкую подругу Дибровой в день ее свадьбы.
— Подруга моя дорогая! Поздравляю вас с этим днем! Будьте счастливы ежесекундно! Ольга и Иван, — написала она в Telegram-канале.
В апреле Дмитрий Дибров после скандального развода с Полиной пришел на программу «Секрет на миллион» на НТВ, где раскрыл некоторые подробности их отношений. Ведущая шоу Лера Кудрявцева периодически делала резкие высказывания в адрес Дибровой, намекая, что та почти ничем не занималась в браке и «от скуки пошла налево». Саму Диброву задели эти слова, и она решила ответить.
Ранее Дибров рассказал, кому после развода достался автопарк, городское жилье и загородный дом на Рублевке. Детей супруги тоже поделили. Старший сын Александр остался жить с отцом, младших забрала к себе мама.