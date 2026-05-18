Греция требует от Украины убрать все морские дроны от своих берегов

Греция потребовала от Украины убрать морские беспилотники от своих берегов после инцидента у острова Лефкада. Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на источники.
По данным газеты, морской дрон оказался украинским аппаратом модели «Козак Мамай». Предварительный доклад по итогам расследования уже передан премьеру Греции Кириакосу Мицотакису, который должен принять решение о дальнейших мерах.
В отчете говорится, что найденный беспилотник был частью более широкой операции, подготовленной Киевом. В Афинах серьезную обеспокоенность вызвали риски столкновения дрона с танкером или пассажирским судном, а также возможный экологический ущерб.
Ранее KP.RU сообщал, что в Ионическом море был обнаружен безэкипажный катер со взрывчаткой. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас уточнил, что морской дрон оказался украинским. По его словам, это рассматривается греческими властями как крайне серьезная проблема.