Минтруд напомнил о праве мужа взять отпуск при нахождении жены в декрете

В Минтруде напомнили, что отпуск можно оформить до и после рождения ребенка. Отпуск предоставляется вне зависимости от графика отпусков и стажа работы, и работодатель не вправе отказать мужчине в его предоставлении. В ведомстве также отметили, что для оформления отпуска нужно обратиться к работодателю и написать заявление о предоставлении или о переносе отпуска, можно взять любое количество дней.