Минтруд напомнил о праве мужа взять отпуск при нахождении жены в декрете

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Мужчина может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, когда его жена находится в декретном отпуске. Об этом сообщил Минтруд РФ.
«Если будущая мама находится в отпуске по беременности и родам, ее супруг в это же время может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск», — говорится в сообщении ведомства в «Макс».
В Минтруде напомнили, что отпуск можно оформить до и после рождения ребенка. Отпуск предоставляется вне зависимости от графика отпусков и стажа работы, и работодатель не вправе отказать мужчине в его предоставлении. В ведомстве также отметили, что для оформления отпуска нужно обратиться к работодателю и написать заявление о предоставлении или о переносе отпуска, можно взять любое количество дней.