Что можно, а что нельзя делать на Иова Огуречника 19 мая 2026

Завершая рассказ об Иове, стоит вспомнить, что он стал предтечей новозаветного учения. В послании апостола Иакова сказано: «Вы слышали о терпении Иова и видели конец его от Господа». Здесь терпение — это не пассивное смирение, а активная стойкость. Иов не соглашался с ложью (ни друзей, ни жены), он боролся за правду до конца, и в этой борьбе с обстоятельствами он встретил Бога. Именно эта встреча, а не возврат верблюдов и овец, стала главным богатством, вынесенным им из пепла. Поэтому Иов и называется Многострадальным — не просто много пострадавшим, но человеком, который через множество страданий вошел в славу.