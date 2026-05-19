Что можно, а что нельзя делать на Иова Огуречника 19 мая 2026

Вторник, 19 мая 2026 года — это не просто рядовой весенний день. В православном календаре это день памяти праведного Иова Многострадального — символа несгибаемой веры и терпения. А в народном календаре его ласково прозвали Иов Горошник (или Огуречник).
Почему именно Горошник? В середине мая земля уже достаточно прогрета, и наши предки начинали сеять главные «витаминные» культуры: горох, бобы и огурцы. Но главная «фишка» этого дня — особенная, целебная роса. Люди верили, что в это утро сама природа дарит женщинам красоту, а мужчинам — силу.
Давайте разберемся, что же можно и категорически нельзя делать в этот день, чтобы не «разменять свою удачу».
ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ 19 МАЯ.
1. Встретить рассвет и умыться росой (ритуал красоты и здоровья).
Встаньте пораньше (до восхода солнца). Если есть возможность выехать на природу или пройтись по парку — обязательно умойтесь утренней росой. Наши бабушки верили, что в этот день она обладает волшебной силой: делает кожу молодой, а здоровье «крепким до самой старости». Детей катали по мокрой траве, чтобы они росли крепкими, а девушки собирали росу в платок, сушили его и дарили суженому — чтобы любил и тосковал.
2. Сеять горох и сажать огурцы (но с хитростью).
Если у вас есть дача или огород, 19 мая — лучший день для посадки бобовых и огурцов. Предки верили, что урожай будет богатырским. Но есть важное правило: не сейте горох утром! Иначе воробьи увидят и все склюют. Ждите заката или вечерних сумерек.
3. Путешествовать и покорять дороги.
День невероятно благоприятен для поездок. Считалось, что «дорога сама стелется под ноги». Если вы планировали командировку или дальнюю поездку — смело отправляйтесь в путь, он будет легким и удачным.
4. Усердно трудиться.
Иов Многострадальный учил нас терпению, а народная мудрость гласила: «Кто в этот день работает до седьмого пота, того удача сама в руки идет». Лень в этот день — главный враг успеха.
5. Съесть что-то из бобовых.
Сварите гороховый суп или кашу. Это не только вкусно, но и символично: блюда из гороха привлекают в дом достаток и сытость на весь год. Угостите соседа — добро вернется вдвойне.
❌ ЧТО СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО 19 МАЯ.
А вот здесь будьте внимательны. Список запретов очень конкретный, и нарушать его не советовали даже скептики.
1. Разменивать удачу через деньги (важнейший запрет!).
Категорически нельзя разменивать крупные купюры на мелкие и пересчитывать мелочь. Народное поверье гласит: «Как мелочь в кармане зазвенела, так удача от тебя улетела». Старайтесь расплачиваться крупными банкнотами или картой.
2. Наниматься на работу или нанимать сотрудников.
По народному календарю, 19 мая — день неудачный для трудоустройства. Человек, принятый на работу в этот день, окажется ленивым и принесет больше вреда, чем пользы. То же касается и «найма» — найденный в этот день работник будет плохим помощником.
3. Топтать росу без дела.
Если вы и вышли в поле, то ходите аккуратно. Топтать целебную росу бесцельно — к болезням. Особенно строго это правило для незамужних девушек: иначе не видать вам удачи и женского счастья.
4. Лежать в постели до обеда и лениться.
«На Иова проспишь утро — весь месяц будешь хворать», — говорили в народе. День требует активности. Безделье и вялость отпугнут финансовую удачу и могут привести к проблемам со спиной («бока заболеют»).
5. Возвращаться за забытой вещью.
Если вы вышли из дома (особенно в дорогу или на работу) и вспомнили, что забыли ключи, телефон или зонтик — не возвращайтесь! Примета говорит, что это приведет к череде мелких неприятностей на весь оставшийся день.
6. Ругаться и гладить чужих детей (странно, но факт).
Старайтесь избегать ссор с родными — это может обернуться проблемами со здоровьем. Еще один неожиданный, но строгий запрет для беременных: не гладьте чужих детей по голове. Предки верили, что так можно «побеспокоить» собственное дитя в утробе.
7. Оставлять грязные вещи на полу.
Оставлять грязное белье на полу — к нищете и «выметанию» богатства из дома.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ (на 19 мая 2026).
Хотите предсказать лето? Посмотрите на природу в этот день:
Обильная роса утром → Огурцов народится видимо-невидимо (отличный урожай).Мало росы или сухая трава → Скоро пойдет дождь. Туманное утро → Ближайшие дни будут ясными и без осадков. Осы строят гнезда на виду (на открытых местах) → Лето будет дождливым и прохладным. Яркое солнце → Лето выдастся жарким.
Именинники дня.
Поздравления принимают: Василий, Денис, Иван (основные именины), а также Иларион и Иов.
Будьте как Иов — терпеливы к трудностям, но активны в делах. Умойтесь росой (хотя бы из-под крана, мысленно настроившись на свежесть), не меняйте мелочи и не поленитесь высадить что-то на огороде или балконе. Тогда 19 мая станет для вас днем силы, здоровья и удачи!
Кто такой праведный Иов Многострадальный: история величайшего смирения.
В череде библейских персонажей, чьи имена стали символами, имя Иова Многострадального стоит особняком. Если Давид символизирует царственное величие и покаяние, Соломон — мудрость, а Моисей — законодательство, то Иов стал олицетворением самой сути веры — абсолютного доверия Творцу в условиях, когда логика, друзья и даже собственное тело восстают против этого доверия.
Книга Иова — одна из древнейших книг Библии, и многие богословы относят время ее написания к эпохе патриархов, то есть задолго до Моисеева закона. Сам праведник жил, по церковному преданию, примерно за 2000 лет до Рождества Христова в Северной Аравии, в земле Уц. Это был реальный исторический персонаж, чье существование не вызывает сомнений у Церкви.
Кем был Иов до своих испытаний.
Иов не был израильтянином в привычном смысле этого слова. Он происходил из потомства Авраама, но жил на восточных окраинах ойкумены. Священное Писание описывает его как человека непорочного, справедливого и богобоязненного, который удалялся от зла. Эти характеристики важны: страдания Иова не были наказанием за грехи, это подчеркивается многократно.
Более того, Иов был величайшим из всех сынов Востока. Его благосостояние было огромным. Он владел тысячами голов скота: семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц. Это делало его не просто богатым человеком, а настоящим магнатом своего времени. Но материальное процветание не было главным стержнем его личности. У Иова было семеро сыновей и три дочери — и это считалось величайшим благословением на Востоке. Семья была дружной, и каждый день Иов приносил жертвы Богу за детей, рассуждая так: возможно, они согрешили в сердце своем или в пиршествах, и он хотел очистить их духовно.
Иов сочетал в себе небесное и земное. Он был судьей для своего народа, помогал вдове и сироте, был отцом для нищих и ногой для хромого. Его жизнь казалась настолько гармоничной, что богословы называют этот период «зеркалом первозданного Адама» — человека, владеющего миром и близкого к Богу.
Небесный спор: почему пострадал праведник.
В первой и второй главах Книги Иова читатель становится свидетелем сцены, скрытой от человеческих глаз. Сыны Божии предстают пред Господом, и среди них приходит сатана, имя которого означает «противник» или «клеветник». Господь спрашивает сатану, обратил ли тот внимание на раба Его Иова, о котором сказано, что нет такого как он на земле.
Сатана же дает циничный, но очень человеческий ответ. Он утверждает, что вера Иова держится исключительно на его благополучии. «Разве даром боится Иов Бога? — вопрошает сатана. — Не Ты ли кругом оградил его и дом его и всё, что у него?». По мнению клеветника, религия Иова — это сделка: верность в обмен на безопасность и комфорт. Сатана настаивает: если отнять у человека все блага, он проклянет Бога в лицо.
Господь, желая показать силу истинной, бескорыстной веры, попускает сатане испытать Иова, но ставит предел: душу не трогать. Так начинается череда событий, которая дала имя целому литературному жанру — «иовские страдания».
Потеря всего: четыре удара судьбы.
Весть за вестью обрушиваются на Иова. Иову рассказали, что на волов и ослицу напали савеяне, убили пастухов и угнали скот. Еще не закончилась эта речь, приходит другой вестник: огонь Божий упал с неба и пожрал овец и слуг. Третий вестник приносит известие о халдеях, которые угнали верблюдов и перебили остальных рабов. И наконец, четвертый — самый ужасный: ветер пустыни обрушил дом на пирующих детей Иова, и все они погибли под обломками.
За несколько минут Иов лишился всего своего состояния и, что неизмеримо тяжелее, всех своих детей — семи сыновей и трех дочерей. Это потеря настолько масштабная, что современная психология не может подобрать к ней адекватных терминов. Однако реакция Иова шокирует читателя. Он не впадает в отчаяние, не хулит судьбу и, что важнее, не ропщет на Бога. Он раздирает верхнюю одежду в знак глубочайшего траура, остригает голову, падает на землю и произносит слова, ставшие крылатыми: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!».
Это ключевой момент. Иов не говорит «Бог взял», он говорит «Бог дал, Бог и взял». Он признает право Творца распоряжаться своей собственностью, которой человек является лишь временным управляющим.
Второй круг испытаний: болезнь и одиночество.
Сатана не удовлетворен. На новом небесном совете он говорит Господу: «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Подразумевается, что человек может отдать имущество и детей, но когда коснутся его плоти, истинная сущность выйдет наружу. Господь попускает сатане поразить Иова, но условие остается в силе: сохранить жизнь.
Иов заболевает проказой. В древности эта болезнь считалась не просто медицинским недугом, а приговором общества. Прокаженный изгонялся из социума, объявлялся ритуально нечистым. Иов вынужден уйти за пределы города, он сидит на пепле за его чертой и черепком сдирает струпья со своего тела. Этот образ — человек на пепелище, с черепком в руке — стал иконографическим символом страдания.
Даже его жена, которая сама потеряла всё и, вероятно, тоже обезумела от горя, не выдерживает. Она предлагает Иову самое страшное: «Похули Бога и умри». С богословской точки зрения, жена Иова выступает как последнее орудие искусителя. Но Иов останавливает ее и произносит еще одну ключевую фразу: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?».
В этом и заключается суть подвига Иова. Он отказывается от магического отношения к религии, где вера — это страховка от неприятностей. Он утверждает, что человек должен служить истине просто потому, что это истина, а не потому, что это выгодно.
Друзья, которые пришли утешать.
К Иову приходят три друга: Елифаз Феманитянин, Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин. Они делают то, что предписано древним этикетом сострадания: семь дней молчат, видя его страдания, ибо боль друга нельзя заглушить словами, когда она так сильна. И это с их стороны великий акт солидарности.
Но когда молчание заканчивается, начинается самое мучительное для Иова — человеческая логика, пытающаяся втиснуть трагедию в прокрустово ложе справедливости. Друзья действуют из лучших побуждений. Они уверены, что Бог справедлив и не наказывает невиновных. Следовательно, раз Иов страдает — значит, он виновен. Елифаз намекает на тайные грехи молодости. Вилдад прямо говорит о том, что Бог не отвергает непорочного, и если Иов поищет у Бога, то он помилует его. Софар же призывает покаяться, не зная, в чем именно.
Современный читатель может узнать в этих друзьях многих психологов и советчиков, которые во время кризиса пытаются объяснить человеку, что он сам виноват в своей беде. Иов отвергает логику друзей. Он отстаивает свою невиновность перед людьми, продолжая искать правды у Бога. Он не кается в грехах, которых не совершал, потому что покаяние должно быть честным. Грех Иова, если его так можно назвать, — это не преступление, а тоска по высшей справедливости, желание понять, зачем страдает невинный.
Почему Иов так важен для христианства.
Для христианской теологии история Иова имеет несколько слоев значения. Во-первых, это книга о непостижимости путей Божьих. В финале Господь является Иову в вихре и задает ему десятки вопросов, касающихся устройства мироздания. Бог не объясняет причину страданий Иова. Он показывает ему масштаб вселенной, который человеческий разум объять не может. Вопросы Господа уничтожают саму постановку задачи: «Требуешь отчета от Меня?». Иов понимает, что человек слишком мал, чтобы судить Бога.
Во-вторых, Иов является прообразом Иисуса Христа. Так же как и Христос, Иов был невинен. Так же как Христос, он страдал публично. Так же как Христос, после смерти (символической — для Иова и реальной — для Христа) он получил славу. Есть даже знаменитая фраза Иова, пророчествующая о Спасителе: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Это одно из самых древних свидетельств веры в воскресение мертвых в Ветхом Завете.
Исцеление и награда.
Книга Иова имеет счастливый финал, и это важно. Бог исцеляет Иова. Он обличает друзей за то, что они говорили о Боге не так верно, как раб Его Иов (здесь огромная теология: даже правильные догматы, сказанные бессердечно, неугодны Богу). Иову возвращается всё в двойном размере. Если у него было семь тысяч мелкого скота — ему стало четырнадцать тысяч. Если три тысячи верблюдов — стало шесть тысяч. У него снова родились семь сыновей и три дочери. Причем дочери Иова упоминаются особо: они были красивейшими женщинами в земле, и Иов дал им имена, связанные с красотой и наследством, что для патриархальной эпохи было необычайно.
Иов прожил после испытаний сто сорок лет и видел своих потомков до четвертого рода. Он умер в старости, насыщенный днями. Важно понимать: награда Иова — это не отмена духовного подвига и не плата за веру. Это жест милости Творца, показывающий, что страдание — это не самоцель, а инструмент. Иов нужен был не Богу, который и так знал его верность. Испытания нужны были самому Иову для глубокого, экзистенциального опыта встречи с Живым Богом, которого он раньше «слышал ухом», а теперь «увидел оком».
Память и почитание в православии.
Православная церковь чтит праведного Иова Многострадального как святого. Его память совершается 19 мая по новому стилю (6 мая по старому стилю). В богослужебных текстах он прославляется как великий страдалец и образец терпения. Особенно популярен культ Иова в Русской Православной Церкви, где традиционно высоко ценилось смиренное перенесение житейских тягот.
Патриарх Московский и всея Руси Иов, первый патриарх на Руси, был назван в его честь, и его святительство пришлось на тяжелое Смутное время, что символически повторяло судьбу библейского праведника.
К святому Иову обращаются с молитвами в трудных жизненных обстоятельствах, при тяжелых болезнях, при несправедливом обвинении и клевете, а также те, кто потерял имущество или близких. Ему молятся о даровании терпения, укреплении веры в скорбях и о том, чтобы не озлобиться, когда логика мира говорит, что для этого есть все основания.
Чему учит нас история Иова сегодня.
В современном мире, ориентированном на успех и комфорт, история Иова звучит почти кощунственно. Мы привыкли верить в причинно-следственную связь: будь добрым — будешь богатым, улыбайся — будешь здоровым. Иов взрывает эту схему. Он показывает, что праведность не является прививкой от трагедий. Самое страшное может случиться с самым лучшим человеком.
Но главный урок не в отсутствии страданий, а в том, что через них можно пройти, не потеряв человеческого достоинства и веры. Иов учит, что можно кричать Богу о боли, спорить с Ним, вопрошать Его — и это не грех. Грех — отвернуться и проклясть. В православной традиции Иов почитается также как покровитель тех, кто перенес операцию или тяжелую травму, ведь он испытал на себе глубочайшее телесное унижение.
Завершая рассказ об Иове, стоит вспомнить, что он стал предтечей новозаветного учения. В послании апостола Иакова сказано: «Вы слышали о терпении Иова и видели конец его от Господа». Здесь терпение — это не пассивное смирение, а активная стойкость. Иов не соглашался с ложью (ни друзей, ни жены), он боролся за правду до конца, и в этой борьбе с обстоятельствами он встретил Бога. Именно эта встреча, а не возврат верблюдов и овец, стала главным богатством, вынесенным им из пепла. Поэтому Иов и называется Многострадальным — не просто много пострадавшим, но человеком, который через множество страданий вошел в славу.