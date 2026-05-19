Что можно и нельзя делать в день Иова Горошника 19 мая на Огуречник

Православная церковь 19 мая вспоминает святого Иова Многострадального. В народе принято отмечать день Иова Горошника. Но есть еще одно название — Огуречник. В указанную дату высаживали огурцы и горох.
Что нельзя делать 19 мая.
Запрещено 19 мая топтаться по росе, так как она обладает целительной силой. Не рекомендуется делать предложения по работе. Не следует ругаться с близкими и родными людьми. Подобное может привести к неприятностям в семье.
Что можно делать 19 мая.
По традиции, в указанный день высаживают огурцы, горох, бобовые и тыкву. А еще 19 мая готовили блюда из гороха. Кроме того, было принято ходить по росе — она, как считалось, обладает целительной силой.
Согласно приметам, солнечная погода предсказывает жаркое лето. В том случае, если на лужах большие пузыри, то ждали непогоду.
