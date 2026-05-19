МИД РФ разъяснил порядок расторжения брака для россиян находящихся за рубежом

Консульский департамент Министерства иностранных дел России опубликовал в Telegram-канале подробную инструкцию для граждан, находящихся за границей и желающих официально расторгнуть брак. В ведомстве пояснили, что при отсутствии общих несовершеннолетних детей и наличии взаимного согласия супруги, один из которых является россиянином, могут подать заявление непосредственно в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ.

Сама процедура регистрации развода займет один месяц с момента подачи документов. Кроме того, законодательство допускает расторжение брака через местные компетентные органы или суд иностранного государства, в таком случае для легализации этого акта на родине потребуется предоставить выданный за рубежом документ с заверенным переводом на русский язык.

Отдельно департамент акцентировал внимание на бюрократических последствиях смены фамилии при разводе. Если в документе о разводе зафиксирован возврат к добрачной фамилии, гражданину необходимо незамедлительно обратиться в загранучреждение для замены паспортов.

Внешнеполитическое ведомство напомнило о строгих сроках: заграничный паспорт автоматически становится недействительным через шесть месяцев после изменения персональных данных, а внутренний российский паспорт — уже через 90 дней, причем последний можно переоформить исключительно на территории России в органах МВД.

