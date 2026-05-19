МИД РФ разъяснил порядок расторжения брака для россиян находящихся за рубежом

Консульский департамент Министерства иностранных дел России опубликовал в Telegram-канале подробную инструкцию для граждан, находящихся за границей и желающих официально расторгнуть брак. В ведомстве пояснили, что при отсутствии общих несовершеннолетних детей и наличии взаимного согласия супруги, один из которых является россиянином, могут подать заявление непосредственно в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ.