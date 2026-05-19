Доходы российских театров выросли на 18% и достигли 59,4 млрд рублей в 2025 году

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Доходы российских театров от проведенных мероприятий по итогам 2025 года выросли на 18,2% по сравнению с 2024 годом и достигли 59,4 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Минкультуры РФ.
По данным издания, число зрителей театральных мероприятий увеличилось на 3,5% и составило 44,3 млн человек. Общее количество мероприятий выросло с 202,4 тыс. до 208,3 тыс.
Поступления от зарубежных гастролей увеличились на 74,2% — до 672,3 млн рублей. Число зрителей таких мероприятий выросло с 72,5 тыс. до 85,6 тыс., а количество гастрольных показов увеличилось с 501 до 614.
Совокупные расходы театров, согласно статистике Минкультуры, выросли на 14,3% и достигли 194,4 млрд рублей. Наиболее заметно увеличились затраты на капитальный ремонт и реставрацию, почти на 40% — до 8,1 млрд рублей. Расходы на новые постановки составили 9,6 млрд рублей против 8,6 млрд годом ранее.