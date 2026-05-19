В Черном море стартовали учения шести стран НАТО с морскими дронами

Военно-морские силы шести стран НАТО участвуют в международных учениях Opex-26 в Черном море, посвященных испытаниям автономных морских беспилотников. Об этом сообщили в штабе ВМС Румынии.
Учения проходят с 18 по 29 мая в военном порту Мангалия и нескольких районах Черного моря. Основной целью является тестирование надводных и подводных беспилотных систем в условиях совместных операций.
В штабе ВМС Румынии отметили, что в ходе учений участники отработают применение беспилотных морских систем и проведут тактические маневры для повышения уровня взаимодействия между союзниками.
Ранее военные НАТО провели учения Aurora 26, в ходе которых силы отрабатывали сценарий отражения нападения на Швецию. В маневрах участвовали подразделения армии США. ВСУ выступали в роли консультантов, предоставляя рекомендации по использованию дронов.