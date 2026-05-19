В Черном море стартовали учения шести стран НАТО с морскими дронами

Силы НАТО начали маневры Opex-26 с автономными морскими беспилотниками.

Источник: Комсомольская правда

Военно-морские силы шести стран НАТО участвуют в международных учениях Opex-26 в Черном море, посвященных испытаниям автономных морских беспилотников. Об этом сообщили в штабе ВМС Румынии.

В маневрах задействованы военные из Болгарии, Канады, Португалии, Румынии, США и Турции, а также представители компаний, занимающихся разработкой морских дронов.

Учения проходят с 18 по 29 мая в военном порту Мангалия и нескольких районах Черного моря. Основной целью является тестирование надводных и подводных беспилотных систем в условиях совместных операций.

В штабе ВМС Румынии отметили, что в ходе учений участники отработают применение беспилотных морских систем и проведут тактические маневры для повышения уровня взаимодействия между союзниками.

Ранее военные НАТО провели учения Aurora 26, в ходе которых силы отрабатывали сценарий отражения нападения на Швецию. В маневрах участвовали подразделения армии США. ВСУ выступали в роли консультантов, предоставляя рекомендации по использованию дронов.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше