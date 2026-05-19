Матвиенко объяснил решение зачеркивать International на афишах группы «Иванушки»

Слово International в названии группы «Иванушки International» продолжат зачеркивать на афишах, пока сохраняется острота дискуссии вокруг использования англицизмов. Об этом рассказал продюсер коллектива, народный артист РФ Игорь Матвиенко.
— Пока есть острота вопроса, слово International мы будем зачеркивать. Это, конечно, пиар-ход, но также и некая позиция. С одной стороны, это шутка, однако с другой стороны, я согласен, что количество англицизмов превысило все нормы. Это некий демарш с моей стороны, — цитирует его ТАСС.
В марте солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко прокомментировал возможное переименование коллектива из-за вступления в силу закона «О защите русского языка».
Федеральный закон от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ «О защите русского языка», который обязывает использовать русский язык на вывесках, в рекламе, названиях жилых комплексов и информации для потребителей, вступил в силу 1 марта 2026 года. Согласно ему, запрещается использование только иностранных слов, если они не являются зарегистрированными товарными знаками.
Ранее зампредседателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) и певицу Инстасамку (настоящее имя — Дарья Еропкина) сменить сценические имена на русскоязычные.