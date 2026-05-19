На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 13 километров

На Камчатке зафиксирован мощный пепловый выброс на вулкане Безымянный. Об этом сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН,
Столб пепла поднялся на высоту около 13 километров над уровнем моря. Как уточнили специалисты, извержение произошло 19 мая 2026 года в 06:26 по камчатскому времени. Высоту выброса определили на основе видеонаблюдения и спутниковых данных.
Ранее также произошел мощный пепловый выброс из вулкана Безымянный. Высота пеплового столба достигла 4 тысяч метров. Из-за повышенной активности вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.
Как сообщал KP.RU, в апреле на Камчатке проявил активность вулкан Шивелуч. По сейсмическим данным, он выбросил пепел на высоту свыше 6 километров.