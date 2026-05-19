Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке беспилотника в Курской области погибла женщина, еще двое ранены

В результате удара беспилотника ВСУ по частному дому в селе Марково Глушковского района Курской области погибла женщина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

В результате удара беспилотника ВСУ по частному дому в селе Марково Глушковского района Курской области погибла женщина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

По словам главы региона, в момент атаки на огороде домовладения находились мирные жители. Одна из женщин получила тяжелые ранения и скончалась на месте. Ей было 68 лет.

Двое других пострадавших — 57-летняя мирная жительница и ее 62-летний муж — находятся в тяжелом состоянии. У женщины диагностировано проникающее ранение груди и живота, у мужчины — проникающее осколочное ранение головы. Им оказывается медицинская помощь, в ближайшее время пострадавшие будут доставлены в Курск.

За выходные в Черноземье при атаках ВСУ два человека погибли, еще шестеро были ранены — в том числе трое в Курской области.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше