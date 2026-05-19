Раненый рядовой Мастенков в одиночку ликвидировал трёх боевиков ВСУ

Российский военнослужащий Константин Мастенков в одиночку ликвидировал трёх солдат Вооружённых сил Украины и заставил бежать ещё двоих, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что гвардии рядовой Мастенков выявил приближающуюся группу украинских войск с помощью прибора ночного видения, после чего командование отдало приказ на ликвидацию противника.
«Гвардии рядовой Константин Мастенков, используя особенности рельефа местности, скрытно подобрался к вражеской группе и произвёл выстрел из подствольного гранатомёта, ликвидировав двух боевиков. Продолжая вести огонь из стрелкового оружия, Константин ликвидировал ещё одного военнослужащего ВСУ, заставив других отступить. В ходе боя получил ранение, но, проявив стойкость, отказался от эвакуации, оказал себе первую помощь и продолжил выполнять боевую задачу в составе штурмовой группы», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Максиме Пелеванюке. Ефрейтор ВС РФ Пелеванюк отразил атаку беспилотников украинских войск и спас транспорт от ликвидации.
«Продвигаясь по маршруту на мотовездеходе, Максим Пелеванюк подвергся атаке ударных беспилотных летательных аппаратов со стороны противника. Проявив мужество и выучку, ефрейтор Пелеванюк занял укрытие и огнём стрелкового оружия сбил два FPV-дрона ВСУ», — заявили в ведомстве.
Благодаря грамотным действиям военнослужащего материальные средства были доставлены на передовые позиции.
