В США при стрельбе в мечети Сан-Диего погибли пять человек

Количество погибших при стрельбе в мечети Исламского центра в Сан-Диего (США) составило пять человек. Об этом сообщает The Washington Post.
Известно, что в США неизвестные мужчины с оружием совершили нападение на Исламский центр. Позднее стало известно, что стрелявшим всего 17 и 19 лет. Они ворвались в мечеть. Открыли стрельбу, а после этого покончили с собой. Как сообщили в местной полиции, их тела обнаружили в автомобиле.
«Сейчас нападение на исламский центр рассматривается как преступление на почве ненависти. Один из погибших — охранник. Он сыграл ключевую роль в предотвращении дальнейшего кровопролития», — цитирует издание начальника местной полиции.
Еще один человек пострадал, это работник, ухаживающий за садом Исламского центра.
