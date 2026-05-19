В США при стрельбе в мечети Сан-Диего погибли пять человек

Двое напавших на Исламский центр подростков покончили с собой.

Источник: Комсомольская правда

Количество погибших при стрельбе в мечети Исламского центра в Сан-Диего (США) составило пять человек. Об этом сообщает The Washington Post.

Известно, что в США неизвестные мужчины с оружием совершили нападение на Исламский центр. Позднее стало известно, что стрелявшим всего 17 и 19 лет. Они ворвались в мечеть. Открыли стрельбу, а после этого покончили с собой. Как сообщили в местной полиции, их тела обнаружили в автомобиле.

«Сейчас нападение на исламский центр рассматривается как преступление на почве ненависти. Один из погибших — охранник. Он сыграл ключевую роль в предотвращении дальнейшего кровопролития», — цитирует издание начальника местной полиции.

Еще один человек пострадал, это работник, ухаживающий за садом Исламского центра.

Ранее KP.RU писал, что в турецком городе Мерсин мужчина открыл стрельбу в ресторане и около заведения, в результате погибли шесть человек, восемь получили ранения.

Злоумышленник убил свою бывшую супругу, которая находилась в ресторане и выстрелил в других посетителей. Потом вышел на улицу и застрелил еще двоих: водителя грузового автомобиля и молодого человека, пасшего скот.

