Участковый из Калачевского района стал лучшим по профессии в ЮФО

Лауреатом II-го этапа конкурса «Лучший по профессии» среди правоохранителей Южного Федерального округа стал старший лейтенант Александр Федин — участковый из Калачевского района, сообщает главк МВД по Волгоградской области.
В профессиональных состязаниях, прошедших на базе академии МВД в регионе, свои навыки демонстрировали республик Адыгея, Калмыкия, Крым, а также Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и города Севастополя. Все они победители первого этапа конкурса территориальных органов МВД России в своих регионах.
Александр Федин, как победитель представит в финале профессиональных состязаний в Барнауле не только Волгоградскую область, но и весь ЮФО.
