На камчатском вулкане Безымянный произошло мощное извержение

В 6:20 по местному времени 19 мая (21:20 мск 18 мая) на вулкане Безымянный в Камчатском крае зарегистрирован выброс пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, сообщили «Ъ» в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). Геофизическая служба РАН сообщала, что в 6:26 по местному времени столб пепла достиг высоты 13 км над уровнем моря.