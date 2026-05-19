В МИД разъяснили порядок расторжения брака для россиян за рубежом

Обращения по таким вопросам рассматривают в российском диппредставительстве или консульском учреждении, а также в компетентных органах иностранного государства, сообщили в Консульском департаменте.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. В Консульском департаменте МИД России разъяснили порядок расторжения брака за рубежом для граждан РФ.

«Если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и хотя бы один из супругов является гражданином Российской Федерации, обратиться по вопросу расторжения брака по взаимному согласию можно в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение. Регистрация расторжения брака производится по истечении месяца после подачи супругами соответствующего заявления. Сокращение этого срока не предусмотрено», -говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

В качестве альтернативы департамент рекомендовал обращаться в компетентные органы иностранного государства. При этом в МИД РФ информировали, что факт расторжения брака может подтверждаться на территории России свидетельством о расторжении брака, выданным иностранным компетентным органом, и для предъявления в России документ должен сопровождаться нотариальным переводом на русский язык.

В министерстве также отметили, что в ряде стран расторжение брака возможно только в судебном порядке, даже при взаимном согласии супругов.

«Если один из супругов (гражданин России), проживавших в браке под общей фамилией, в результате расторжения брака восстанавливает добрачную фамилию и этот факт отражен в документе, подтверждающем расторжение брака, такому супругу следует своевременно обратиться в российские компетентные органы по вопросу получения российских паспортов на актуальные персональные данные. Напоминаем, что заграничный паспорт становится недействительным через 6 месяцев после смены фамилии (может быть оформлен в российском загранучреждении), а внутрироссийский — через 90 дней (получение возможно только в МВД России)», — обратили внимание в консульском департаменте.