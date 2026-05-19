В МИД разъяснили порядок расторжения брака для россиян за рубежом

«Если один из супругов (гражданин России), проживавших в браке под общей фамилией, в результате расторжения брака восстанавливает добрачную фамилию и этот факт отражен в документе, подтверждающем расторжение брака, такому супругу следует своевременно обратиться в российские компетентные органы по вопросу получения российских паспортов на актуальные персональные данные. Напоминаем, что заграничный паспорт становится недействительным через 6 месяцев после смены фамилии (может быть оформлен в российском загранучреждении), а внутрироссийский — через 90 дней (получение возможно только в МВД России)», — обратили внимание в консульском департаменте.