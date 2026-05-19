19 мая в календаре: день пионерии, фармацевта, семейного врача и ландыша

В 2008 году совершил первый полет российский ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.

Источник: AmurMedia

Какой сегодня праздник.

День рождения пионерской организации День ландыша День русской печи День рождения «Кубика Рубика» День конной авиации День гороха День фармацевтического работника Международный день динозавров День «Посади что-нибудь» День парусов на горизонте Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника Всемирный день семейного врача День подразделений служебно-боевой подготовки МВД РФ День пищевой революции Всемирный день честной игры Всемирный день борьбы с гепатитом С День детских общественных объединений Праздник иконы Божией Матери «Животодательница» День памяти прaведного Иова Многострадального День святого Иво Хелори, покровителя юристов, нотариусов и адвокатов Католический день памяти святого Дунстана.

Именины.

Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов, Марфа.

Иов Горошник.

Иов, память которого отмечается в этот день, — христианский святой, считающийся величайшим праведником, образцом веры и терпения. У него было семь сыновей и три дочери; семья была богата, дружна и счастлива. Сатана, позавидовавший такому благополучию, стал убеждать Бога в том, что Иов праведен только благодаря своему земному счастью. Бог позволил Сатане испытать Иова. Дьявол отобрал у праведника все, включая детей, но Иов остался верен Богу.

Хотя горох начинали сеять еще на Егория, именно Иова прозвали Горошником. В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи». На Руси горох и бобы были доступны всем — даже беднякам. Не зря существовала присказка «остаться на бобах». Еще одна поговорка, связанная с бобовыми, свидетельствует о том, что их разводят уже очень давно: «Это было во времена царя Гороха».

В этот день крестьяне утром выходили во двор и наблюдали: если роса обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, эта роса считалась очень полезной для огородных растений. По этому поводу сказывали: «Иов росы распустил».

События.

1586 год — основан город Самара.

1712 год — Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.

1802 год — учреждена высшая награда Франции — орден Почетного легиона.

1910 год — Земля пересекла хвост кометы Галлея.

1922 год — День рождения Всесоюзной пионерской организации.

1961 год — беспилотный космический аппарат Венера-1 впервые пролетел около Венеры.

1969 год — созданы подразделения служебно-боевой подготовки МВД РФ.

1980 год — премьера в Москве фильма Андрея Тарковского «Сталкер» (18+).

1989 год — в Москве открылся первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР-89» (18+), пбедительницей стала московская десятиклассница Юлия Суханова.

1996 год — налётчик Лесли Рогге стал первым, кого ФБР арестовало после публикации фото в Интернете.

1999 год — Государственная Дума РФ приняла закон о переименовании города Новгорода в Великий Новгород.

2008 год — совершил первый полет российский ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.

2012 год — лондонский «Челси» впервые стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, переиграв в финале в Мюнхене местную «Баварию» в серии послематчевых пенальти.

2013 год — начало вещания ОТР (18+).

2016 год — катастрофа A320 над Средиземным морем, 66 погибших.

2018 год — свадьба принца Гарри и Меган Маркл в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

2024 год — крушение вертолёта президента Ирана Ибрахима Раиси, 8 погибших.

В этот день родились.

Николай Уткин (1780 — 1863 г.), русский гравер, художник.

Мустафа Кемаль (1881 — 1938 г.), основатель и первый президент Турецкой республики, политик, военачальник.

Хо Ши Мин (1890 — 1969 г.), вьетнамский политический деятель, первый президент Северного Вьетнама.

Колин Чепмен (1928 — 1982 г.), британский автоконструктор, основатель компании Lotus Cars.

Леонид Харитонов (1930 — 1987 г.), советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.

Майя Булгакова (1932 — 1994 г.), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

Микеле Плачидо (1946 г.), итальянский актер и кинорежиссер.

Диана Мэри Холам (1951 г.), американская конькобежка, олимпийская чемпионка.

Шаварш Карапетян (1953 г.), советский спортсмен, многократный рекордсмен мира по подводному плаванию.

Сергей Бехтерев (1958 — 2008 г.), советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России.

Наталия Орейро (1977 г.), уругвайская актриса, певица, дизайнер.

Народные приметы.

Поднимающийся после рассвета туман — к малооблачной погоде без осадков. Большая роса и ясный день на Иова — к урожаю огурцов. Нет росинок поутру — погода переменится. Утром большая роса — к хорошей погоде, нет росы — к дождю. Если большая роса и солнечный день — это к доброму урожаю огурцов. Пузыри на воде во время тихого дождя большие — дождь затягивается. Осы строят гнезда в открытых местах — к сырому лету. У клена долго капает сок из обломанных веток — к ясной погоде. Отсутствие утренней росы после ее ежедневного появления — к перемене погоды. На кленах появились сережки — можно свеклу сеять, а если сок капает без остановки из обломанной ветки — будет ясно.

По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.

