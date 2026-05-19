19 мая в календаре: день пионерии, фармацевта, семейного врача и ландыша

Поднимающийся после рассвета туман — к малооблачной погоде без осадков. Большая роса и ясный день на Иова — к урожаю огурцов. Нет росинок поутру — погода переменится. Утром большая роса — к хорошей погоде, нет росы — к дождю. Если большая роса и солнечный день — это к доброму урожаю огурцов. Пузыри на воде во время тихого дождя большие — дождь затягивается. Осы строят гнезда в открытых местах — к сырому лету. У клена долго капает сок из обломанных веток — к ясной погоде. Отсутствие утренней росы после ее ежедневного появления — к перемене погоды. На кленах появились сережки — можно свеклу сеять, а если сок капает без остановки из обломанной ветки — будет ясно.