Трамп: США и Иран близки к сделке

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что состоялись очень масштабные дискуссии, США и Иран близки к сделке.

Источник: Аргументы и факты

«У нас были периоды, когда мы думали, что близки к сделке, но этого не получалось. Сейчас немножко по-другому», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Трамп отметил, что в близость заключения договорённости верят страны, которые просили его отложить удары по территории Ирана.

«Я отложил это на некоторое время, возможно, и навсегда, но, скорее всего, на короткое время, потому что у нас состоялись очень масштабные дискуссии с Ираном», — заявил он.

При этом Трамп рассказал, что Ирану следует дать «письменное обязательство не иметь ядерного оружия».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Накануне он рассказал, что решил отложить запланированные на 19 мая удары по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам Трампа, просьба была связана с «серьёзными переговорами».

