Трамп: США и Иран близки к сделке

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Иран близки к сделке.
«У нас были периоды, когда мы думали, что близки к сделке, но этого не получалось. Сейчас немножко по-другому», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Трамп отметил, что в близость заключения договорённости верят страны, которые просили его отложить удары по территории Ирана.
«Я отложил это на некоторое время, возможно, и навсегда, но, скорее всего, на короткое время, потому что у нас состоялись очень масштабные дискуссии с Ираном», — заявил он.
При этом Трамп рассказал, что Ирану следует дать «письменное обязательство не иметь ядерного оружия».
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.