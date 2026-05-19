Эксперт раскрыла опасность искусственного интеллекта для психики

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Нейросеть способна вызвать зависимость и быть опасной для людей с неустойчивой психикой, для избежания нежелательных последствий необходимо научиться формировать критическое мышление к ИИ, рассказала РИА Новости профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель научного направления «ИИ-критика» Алла Шестерина.
«Некоторые свойства нейросетей могут быть опасны и могут создавать дополнительные риски для людей с так называемой неустойчивой психикой… Нейросеть “хочет”, чтобы вы оставались на платформе как можно дольше, а то и не отключались вовсе… Увы, это может затянуть в процесс коммуникации и даже сделать человека зависимым», — рассказала эксперт агентству.
По ее словам, процесс вступления с машиной в эмпатические отношения начинает влиять на организм. При этом «желание» нейросети угодить человеку может спровоцировать ситуацию, когда ИИ начнет поддерживать и предлагать человеку информацию, которая дестабилизирует его.
«Отсюда и различные ментальные проблемы, и кризис субъектности, когда человеку начинает казаться, что он уже совсем не нужен», — добавила она.
Как советует эксперт, необходим постоянный контроль отношения к ИИ как к инструменту. Важно научиться формировать критическое мышление применительно к нейросетевым технологиям, чтобы избежать нежелательных последствий.