Синоптик назвал самые жаркие дни на неделе в Москве

РИА Новости: среда и четверг станут самыми жаркими днями на неделе в Москве.

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Среда и четверг станут самыми жаркими днями на неделе в Москве, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Полагаю, что это будет среда-четверг… Это будут самые жаркие дни — на среду-четверг плюс 30 — плюс 32 градуса максимальная температура, и ночные температуры тоже очень высокие. В центре города около 20 градусов тепла, по области ниже — плюс 12 — плюс 15 градусов», — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что это очень высокая температура, она на 8−10 градусов выше обычной для этого времени года.