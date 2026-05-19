Компания Mars подала заявку на регистрацию товарного знака Snickers в России

Компания Mars подала три заявки в Роспатент на товарные знаки.

Источник: Комсомольская правда

Американская компания Mars, производитель шоколада и продуктов питания, подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России. Об этом стало известно из данных электронной базы Роспатента.

В мае 2026 года в ведомство поступили заявки на регистрацию двух товарных знаков в виде упаковок шоколада Snickers, а также одного обозначения с логотипом бренда.

В случае одобрения заявок компания получит право использовать данные товарные знаки для продажи в России шоколада, конфет, десертов и напитков.

Ранее KP.RU сообщал, что производитель круассанов 7Days зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «7ДНЕЙ». Компания Mondelez International оформила правовую охрану русскоязычной версии названия. Исключительное право на товарный знак будет действовать до июля 2034 года.