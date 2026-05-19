Юрист Зокиров сообщил о возможных штрафах за нахождение с голым торсом в парке

Если человек своим поведением оскорбляет граждан или нарушает общественный порядок, такие действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство, сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Находиться в парке в купальнике или с оголенным торсом формально не запрещено, однако ответственность может наступить в том случае, если человек нарушает общественный порядок и оскорбляет своими действиями других граждан. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Юрист пояснил, что в действующем законодательстве отсутствует прямой запрет на нахождение в парках и подобных местах в купальнике или с оголенным торсом. Однако, если человек своим поведением оскорбляет граждан или нарушает общественный порядок, такие действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство.

«Мелким хулиганством признается нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества», — сказал Зокиров.

Собеседник агентства подчеркнул, что в судебной практике есть примеры привлечения к ответственности за мелкое хулиганство при нахождении в общественном месте в купальнике или с голым торсом. «Однако, как отмечено в одном из судебных актов, нахождение “в одежде не по сезону” в общественном месте не может расцениваться как нарушение общественного порядка, поскольку каких-либо общепринятых норм морали и нравственности такое поведение не нарушает», — отметил он.

Зокиров добавил, что в большинстве случаев правонарушители находились в состоянии опьянения, приставали к прохожим либо использовали ненормативную лексику.