«Музыка — это наша сила»: Линда впервые после задержания обратилась к фанатам

Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) обратилась к поклонникам впервые после того, как несколько дней назад ее допросили в правоохранительных органах.
Артистка поблагодарила их за поддержку и добавила, что она и ее команда работают над тем, чтобы ее концерты состоялись «несмотря ни на что».
— Мы делаем все возможное, чтобы каждый из вас смог прийти и получить ту энергию, за которой вы идете на мои концерты. Музыка — это наша сила, и это особенно важно сейчас, — заявила Линда на своей странице в соцсети.
Адвокат Тимур Чанышев высказал мнение, что певица может получить статус подозреваемой по делу о мошенничестве с авторскими правами на песни продюсера Максима Фадеева. По его словам, сейчас основным обвиняемым по делу является ее директор Михаил Кувшинов. Юрист отметил, что статус Линды может измениться, если следствие получит доказательства ее возможной причастности или показания других фигурантов.
Ранее сообщалось, что Михаила Кувшинова отправили под домашний арест, а саму артистку допросили в качестве свидетеля.
Разбирательства касаются присвоения авторских прав на песни «Ворона» и «Песни тибетских лам». Линда разругалась с Фадеевым, после чего он мог написать на нее заявление.