Инфекционист Малинникова: последний случай Эболы в России был в 2004 году

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Последний случай Эболы в России был зафиксирован в 2004 году, а до этого — в 1996 году. Об этом ТАСС рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Елена Малинникова.
«В 1996 году лаборантка у нас в вирусологическом центре в Загорске заразилась именно при работе с этим вирусом, то есть она его не привезла. Еще у нас одна из сотрудниц института вирусологии в Новосибирске тоже в лаборатории в 2004 году заразилась вирусом Эбола», — сказала она.
О лихорадке Эбола.
15 мая постоянный секретарь Минздрава Уганды Диана Атвине сообщила о вспышке лихорадки Эбола в стране. Служба здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) получила первые тревожные сигналы из эпицентра нынешней вспышки — провинции Итури — 5 мая. В ночь на 17 мая ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в этих двух странах.