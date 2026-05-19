Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфекционист Малинникова: последний случай Эболы в России был в 2004 году

По словам эксперта, дважды вирусом заражались сотрудницы лабораторий.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Последний случай Эболы в России был зафиксирован в 2004 году, а до этого — в 1996 году. Об этом ТАСС рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Елена Малинникова.

«В 1996 году лаборантка у нас в вирусологическом центре в Загорске заразилась именно при работе с этим вирусом, то есть она его не привезла. Еще у нас одна из сотрудниц института вирусологии в Новосибирске тоже в лаборатории в 2004 году заразилась вирусом Эбола», — сказала она.

О лихорадке Эбола.

15 мая постоянный секретарь Минздрава Уганды Диана Атвине сообщила о вспышке лихорадки Эбола в стране. Служба здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) получила первые тревожные сигналы из эпицентра нынешней вспышки — провинции Итури — 5 мая. В ночь на 17 мая ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в этих двух странах.