Диетолог рассказала, как сделать окрошку полезной

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Чтобы сделать окрошку блюдом здорового питания, нужно заменить традиционные колбасу и квас более полезными продуктами, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
«Чтобы окрошка была полезным блюдом здорового питания, необходимо выбирать “правильные” ингредиенты вместо традиционных. Колбасу рекомендуется заменить на отварное мясо: куриное филе, индейку, постную говядину, телятину или язык. Это снизит калорийность блюда и повысит содержание белка», — сказала Ямилова.
Она отметила, что вместо сладкого кваса промышленного или домашнего приготовления для основы лучше выбирать маложирный кефир, сыворотку, айран, тан или минеральную воду. Это снизит избыток углеводов в блюде, в том числе простых сахаров.
«В качестве заправки лучше использовать натуральный йогурт или маложирную сметану. Еще одним из правил приготовления полезной окрошки является малое количество картошки и большее разнообразие овощей и зелени, в том числе и листовой», — добавила врач.