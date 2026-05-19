Главу Минфина США унизили во время визита в Китай: что произошло

Во время визита в Китай министра финансов США Скотта Бессента не пустили на одно из мероприятий из-за отсутствия аккредитационного бейджа. Об этом сообщает Daily Beast.
«Министр финансов Дональда Трампа вступил в конфликт с сотрудниками государственной безопасности во время непростой поездки президента в Китай», — говорится в материале.
На опубликованных в сети кадрах видно, что сотрудники службы безопасности остановили Бессента у входа в одно из правительственных зданий в Пекине, указав на отсутствие у него необходимой аккредитации.
По данным издания, после краткого разговора помощники что-то передают министру. Затем служба безопасности разрешает Бессенту пройти внутрь.
Ранее KP.RU сообщал, что во время официального ужина в Китае президент США Дональд Трамп открыл папку с меню, предназначенную для председателя КНР Си Цзиньпина. Это произошло, когда китайский лидер ненадолго отошел от стола.