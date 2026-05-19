Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу Минфина США унизили во время визита в Китай: что произошло

Daily Beast: Бессента в Китае не пустили на мероприятие из-за отсутствия бейджа.

Источник: Комсомольская правда

Во время визита в Китай министра финансов США Скотта Бессента не пустили на одно из мероприятий из-за отсутствия аккредитационного бейджа. Об этом сообщает Daily Beast.

«Министр финансов Дональда Трампа вступил в конфликт с сотрудниками государственной безопасности во время непростой поездки президента в Китай», — говорится в материале.

На опубликованных в сети кадрах видно, что сотрудники службы безопасности остановили Бессента у входа в одно из правительственных зданий в Пекине, указав на отсутствие у него необходимой аккредитации.

По данным издания, после краткого разговора помощники что-то передают министру. Затем служба безопасности разрешает Бессенту пройти внутрь.

Ранее KP.RU сообщал, что во время официального ужина в Китае президент США Дональд Трамп открыл папку с меню, предназначенную для председателя КНР Си Цзиньпина. Это произошло, когда китайский лидер ненадолго отошел от стола.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше