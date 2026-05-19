В ГД считают, что курс семьеведения надо начинать с первого класса

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Внеурочный курс «Моя семья» планируется расширить на начальную школу, на это есть запрос от родителей. Об этом рассказала ТАСС член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова («Единая Россия») в интервью на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Сегодня вопрос относительно того, что такие уроки нужны начиная с 1 класса, отпадает сам по себе», — сказала депутат, указав на успешную апробацию курса семьеведения в старших классах.
Она отметила, что изначально семьеведение было разработано для учеников 10−11 классов, следующим этапом была программа для 5−9 классов, «и сейчас уже 58 регионов участвуют в разработке и апробации этого курса». По словам Ларионовой, уроки семьеведения получают положительную оценку не только от учеников, но и от их родителей, которые жалеют, что их дети не начали проходить этот курс раньше. «Их надо посещать с первого класса, а лучше с детского сада», — отметила она.
«Сейчас, конечно, думаем о том, как подступиться уже к начальной школе, но здесь торопиться не надо. Надо в любом случае делать все вдумчиво, серьезно, без спеха, работая на результат», — подчеркнула Ларионова.
Курс «Моя семья» был включен в школьную программу в 2024 году и включает 36 академических часов внеурочной деятельности. Он направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и осознанному родительству, воспитание уважения к традиционным ценностям, формирование четких ценностных установок на семейность и многодетность, чтобы обучающиеся связывали свое будущее именно с семейным образом жизни.