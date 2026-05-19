Ekathimerini: Афины призвали Киев убрать все БЭК от границ Греции

Напомним, рыбаки обнаружили БЭК Magura V5 у острова Лефкада. Катер был отбуксирован в порт Василики и передан военнослужащим Хелленской береговой охраны. По предварительным данным, БЭК мог участвовать в атаке на Новороссийск или Крымский мост, но потерял связь и дрейфовал, пока его не вынесло к берегу в Греции.