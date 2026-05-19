Ekathimerini: Афины призвали Киев убрать все БЭК от границ Греции

Греция послала Украине сигнал о том, что следует отозвать все беспилотные катера от берегов, сообщает Ekathimerini.
В материале сказано, что это связано с морским дроном, выявленном рядом с островом Лефкада.
«Афины направили Киеву сигнал о том, что после обнаружения и идентификации беспилотного катера ВМС Украины на острове Лефкас ему следует отозвать все БЭК, которые остаются вне поля зрения радаров, подальше от греческого побережья», — говорится в сообщении.
По данным источников, речь идёт о морском дроне-камикадзе «Козак Мамай», который перевозило судно, заходившее в Ливию.
Автор отметил, что это «был лишь один дрон из неопределённого количества».
«Греция считает, что действия беспилотных катеров в Средиземном море следует ограничить, поскольку дальнейшая эскалация может привести к полной потере контроля над ситуацией. В дипломатической сфере Афины уже дали понять всем, что риски для безопасности и окружающей среды в морях, окружающих Грецию, со стороны украинских беспилотников нельзя игнорировать», — написал он.
Кроме того, Греция может поднять в СБ Организации Объединённых Наций «вопрос использования дронов украинских войск в Средиземном море с точки зрения безопасности судоходства».
Напомним, рыбаки обнаружили БЭК Magura V5 у острова Лефкада. Катер был отбуксирован в порт Василики и передан военнослужащим Хелленской береговой охраны. По предварительным данным, БЭК мог участвовать в атаке на Новороссийск или Крымский мост, но потерял связь и дрейфовал, пока его не вынесло к берегу в Греции.