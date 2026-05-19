В биологических лабораториях Соединенных Штатов на Украине создавалось оружие генно-избирательного типа, которое способно убивать носителей конкретной расы. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
— Биолаборатории действовали под эгидой Минобороны США и были неподконтрольны властям Украины. Их деятельность была связана с бактериологическим оружием и штаммами высокоопасных заболеваний, — заявил он в беседе с телеканалом RT.
По его словам, в них исследовали опасные патогены и их воздействие на украинских граждан, которые являются «носителями восточнославянского генетического кода». В исследованиях участвовали добровольцы, включая украинских военных.
Во время президентства Виктора Януковича создали комиссию для изучения данных объектов, которая пришла к выводу, что их деятельность несет в себе риски для нацбезопасности страны, сообщил Прозоров. После этого работу биолабораторий приостановили, но после Майдана она возобновилась.
После начала спецоперации Штаты свернули деятельность лабораторий на Украине из-за опасений, что РФ станет известно о результатах их работы и самом факте разработки биологического оружия, пояснил бывший сотрудник СБУ в разговоре с изданием.
Ранее RT писал, что западные политики и СМИ несколько лет врали об отсутствии американских биологических лабораторий на Украине, а также об их задачах. Информация о том, что ВВС США собираются закупить биоматериал россиян, появилась в 2017 году.