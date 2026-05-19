Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» шансы на достижение соглашения с Ираном. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
«Шансы на то, что они смогут добиться чего-то, кажутся очень хорошими», — сказал глава Белого дома.
Американский лидер подчеркнул, что был бы удовлетворен вариантом урегулирования, если бы удалось добиться результата без масштабных военных ударов по Ирану.
Ранее KP.RU сообщал, что США ждут от Ирана заверений в письменной форме. Трамп уточнил, что это касается ядерного оружия. По словам президента, американской стороне важно удостовериться в отсутствии у Тегерана намерений создавать ЯО.