Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал очень хорошими шансы на достижение соглашения с Ираном

Президент США хочет мирного урегулирования с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» шансы на достижение соглашения с Ираном. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что представители Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и ряда других стран ведут прямые контакты как с американской стороной, так и с Ираном.

«Шансы на то, что они смогут добиться чего-то, кажутся очень хорошими», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что был бы удовлетворен вариантом урегулирования, если бы удалось добиться результата без масштабных военных ударов по Ирану.

Ранее KP.RU сообщал, что США ждут от Ирана заверений в письменной форме. Трамп уточнил, что это касается ядерного оружия. По словам президента, американской стороне важно удостовериться в отсутствии у Тегерана намерений создавать ЯО.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше