Еще 74 тысячи многодетных семей получат единое пособие, заявил Котяков

По поручению президента России был принят закон, который позволяет сохранить за многодетными семьями единое пособие при небольшом превышении дохода. Согласно новым правилам, если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, то выплата в размере 50% от прожиточного минимума в регионе продлевается еще на 12 месяцев.