«Мадьяр сказал президенту Европейского Совета, что на техническом уровне Венгрия начинает вести переговоры с Украиной, направленные на обеспечение защиты языковых, образовательных и культурных прав венгерской громады в Закарпатье. Ну, они ультиматум поставили», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Он отметил, что Киев не в состоянии выполнить условия, которые потребует Венгрия.
«Зеленский заявляет, что следует идти в ЕС, но там денег не дадут, понимаете? То есть это полная ликвидация Украины», — заявил Соскин.
Мадьяр заявил, что одобрение начала процесса приёма Украины в ЕС напрямую зависит от выполнения Киевом требований по восстановлению прав закарпатских венгров.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.