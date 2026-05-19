Эксперт раскрыл, как мошенники получают доступ к умным устройствам

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Злоумышленники могут получить доступ к умным устройствам через уязвимости роутера и с помощью подбора пароля к Wi-Fi, рассказал РИА Новости эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин.
«Современный дом пронизан цифрой вдоль и поперек. Сегодня наличие Wi-Fi у бытовых устройств уже не вызывает удивления», — говорит эксперт.
По его словам, взломать можно любое умное устройство — будь то холодильник, пылесос, кондиционер или колонка.
«Пройдя дальше по “цифровому дому” через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, злоумышленник может получить доступ ко всем устройствам в сети», — сообщил он.
Эксперт отметил, что визуально вряд ли получится определить, что устройство взломано, так как скомпрометированное устройство, скорее всего, будет исправно работать.
Золотухин также добавил, что опасность представляют устройства с камерой и микрофоном, технически эти устройства могут «слышать» и «видеть», даже если на программном уровне это запрещено. Собранные устройством данные могут быть использованы для шантажа или манипуляции.
«Безопасность пользователя в первую очередь зависит от того, насколько соблюдаются правила киберграмотности и цифровой гигиены, насколько ответственно он относится к владению устройствами, в том числе умными», — предупредил Золотухин.