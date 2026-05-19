ВС защитил право ребёнка погибшего участника СВО на выплаты после ДНК-теста

Ранее в Приморском крае взяли под стражу мужчину, подозреваемого в краже более четырёх миллионов рублей у матери погибшего участника СВО. По версии следствия, злоумышленник вместе с сообщниками обманул потерпевшую. Аферисты представились сотрудниками банка и убедили женщину передать им 4,3 миллиона рублей якобы для сохранности сбережений. Эти деньги она получила в связи с гибелью сына в зоне спецоперации. Суд на два месяца арестовал фигуранта дела.