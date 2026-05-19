Раскрыто, почему спрос на новостройки в Москве падает, а цены нет

Девелопер Кузнецова: жилье в Москве не подешевеет, несмотря на падение спроса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Спрос на новостройки в Московском регионе упал на 31%, но ожидать удешевления жилья в ближайшие годы не стоит. Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова.

«Сокращение запусков новых проектов сегодня означает, что через год-два рынок может столкнуться с острой нехваткой предложения. Как только спрос начнёт восстанавливаться — цены могут подрасти», — пояснила эксперт.

По ее словам, квадратный метр в Московском регионе уже стоит 539 тысяч рублей (+27% за год). Предложение сократилось на 16%, девелоперы не выводят новые проекты из-за дорогого финансирования. Растут зарплаты строителей и цены на материалы.

В 2027 году при снижении ипотечных ставок темпы подорожания могут ускориться. Рынок переходит в дефицитную модель — цены будут устойчивы даже при слабом спросе.