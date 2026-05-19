В ОП рассказали, обязан ли работодатель поднимать зарплату сотрудникам

РИА Новости: работодатель обязан поднимать заработную плату сотрудникам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Работодатель обязан поднимать заработную плату сотрудникам в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, заявил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Работодатель вне зависимости от организационно-правовой формы обязан индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги», — сказал Машаров.

Эксперт отметил, что статья 134 Трудового кодекса РФ прямо устанавливает, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством.

«Законодательством периодичность индексации не установлена, но в судах редакция индексации определяется как не соответствующая целям Трудового кодекса и обеспечивающая компенсацию роста цен», — добавил член ОП РФ.

Кроме того, по словам Машарова, индексация должна распространяться на всех работников без исключения.​