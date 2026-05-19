В ОП призвали досрочно завершить учебный год для младших классов из-за жары

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Занятия в школах в сильную жару, которая установилась в регионах России, надо завершать досрочно или сокращать количество уроков, особенно для младших классов. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Считаю, что в случае сильной и долгой жары необходимо досрочно прекратить занятия в младших классах, тем более первоклассникам осталась всего одна учебная неделя. Или же сокращать количество уроков», — сказал Гриб.
Он отметил, что кондиционеры есть не во всех школах, а открытые окна в жару не спасают. «Без кондиционеров в такую жару очень тяжело, особенно в больших городах. Главное — забота о здоровье детей и учителей. Работодателям надо рассмотреть возможность для родителей детсадовцев и первоклашек взять отгул или перейти на удаленку в эти жаркие дни», — сказал Гриб.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, 19−21 мая В Москве и области ожидается сильная жара с температурой днем 30−32 градуса. В среду в Москве возможно обновление температурного рекорда. В Архангельской, Вологодской областях, Центральном и Приволжском федеральных округах аномально жаркая погода. Прохладнее станет лишь в выходные.