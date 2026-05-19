Синоптик рассказала, какие погодные явления трудно спрогнозировать

РИА Новости: аномальные изменения в погоде трудно спрогнозировать заранее.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Аномально резкое изменение в погоде трудно спрогнозировать синоптикам заранее, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

В Москве 27 апреля резко выпал снег, а уже на следующий день был объявлен новый суточный рекорд по высоте апрельского снежного покрова в десять сантиметров, побив рекорд в семь сантиметров 1971 года.

«Объяснить можно все аномальные погодные явления, особенно после их наступления, а спрогнозировать и указать верно время начала и завершения очень тяжело. Работа синоптика, помимо прогнозов, заключается в вычислении периодичности такого явления и в анализе данных, поэтому такие случаи резкой смены погоды, как апрельский снегопад, трудно прогнозируемые», — пояснила собеседница агентства.

Паршина объяснила, что самый трудный момент для синоптиков — выявление точных градусов в период аномально резких перепадов температуры.

«Существуют определенные индексы, по которым выявляется погода и градусы в ближайшее время. Но, к сожалению, синоптики не застрахованы от аномально резких перепадов температуры, так как погода может пойти совсем по другому сценарию», — рассказала ведущий специалист Гидрометцентра.

Она напомнила, что за несколько дней до апрельского снегопада Гидрометцентр предупреждал о плохой погоде в Москве, но такого количества снега заранее спрогнозировать невозможно.

«Поздневесенние снегопады заранее прогнозировать практически невозможно не из-за неисправной техники или лени синоптика, а просто потому, что весенняя погода непредсказуема, а уж летняя тем более. Нужно понимать, что точный прогноз зависит от многих факторов», — объяснила собеседница агентства.

Среди факторов, от которых зависит точный прогноз погоды, синоптик назвала состояние почвы, давление, рельеф и особенности местоположения изучаемой местности.